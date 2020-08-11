Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yozgat’ta İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda il protokolünün katılımı ile maske ve sosyal mesafe denetimi yapıldı. Yüz yüze denetimin yanı sıra şehir genelinde kent güvenliği sistemi üzerinden maske takmayanlar takip ediliyor ve kurallara uymayanlara emniyet güçlerince cezai işlem uygulanıyor.



Denetimler kapsamında Yozgat’ta Vali Ziya Polat, Belediye Başkanı Celal Köse ile Meydan Yeri ve Sarraflar Caddesi'nde maske ve sosyal mesafe denetimi yaptı. Denetime İl Jandarma Komutanı Albay Ali Sefa Yılmaz ve İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk’te eşlik etti.



Vali Polat ve Belediye Başkanı Köse, iş yerlerini denetleyerek, işletmecilere maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarını hatırlattı. Kurallara uymayan iş yeri sahiplerini uyaran Vali Polat, eksikliklerin tamamlanmaması durumunda bundan sonraki denetimde ceza yazılacağını söyledi.



Denetimler sonrası açıklamalarda bulunan Vali Polat, denetimlerin her gün devam edeceğini belirterek, "Burada amacımız vatandaşımızı bilgilendirmek ve uyarmak. Maske konusunda sıkıntımız kalmadı, vatandaşımızın çoğu maske takmayı öğrendi. Esnafımızdaki eksikliklerimiz görüyoruz, onları uyarıyoruz. Hem kendi hem de toplum sağlığı için maske, mesafe ve temizlik kurallarına riayet edelim" dedi.



Yüz yüze denetimlerin dışında kent güvenliği sistemi üzerinden de denetimlerin yapıldığını aktaran Polat, "Maskesiz dışarı çıkılmaması gerekiyor, maske ile yaşamayı öğrenmemiz gerekiyor" şeklinde konuştu.