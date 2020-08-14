Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, Kocaeli’nin Gebze ilçesi İnönü Mahallesi Gebze Organize Sanayi Bölgesi Tembelova Yerleşkesi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Recep Öztürk idaresindeki 34 AZ 9895 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkarak kaldırıma çıkıp metrelerce sürüklendi. Kazada motosiklette bulunan sürücü Recep Öztürk ve beraberindeki Ferhat Toktaş (19) yaralandı.

Kazada yaralanan genç hayatını kaybetti

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 acil yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen ekipler tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılardan Recep Öztürk Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesine, Ferhat Toktaş ise Gebze ilçesinde bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Ferhat Toktaş yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Motosikletteki 2 kişinin de kasksız olduğu belirlendi

Öte yandan, ekiplerce olay yerinde yapılan incelemelerde motosiklette bulunan 2 kişinin de kasksız ve sürücünün ise 0,89 promil alkollü olduğu öğrenildi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.