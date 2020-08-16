Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Muhtar Yiğit, muhtarlık bürosuna astığı Covid-19 yazısı uyarılarıyla ilgili yaptığı açıklamada, “ Son günlerde ilimizde vaka sayıları dikkat çekecek şekilde arttı. Yolda, otobüste, parkta, çay ocaklarında en çok konuşulan konuların başında ilimizdeki pozitif vaka sayılarının artması geliyor. Sadece konuşuyoruz. Oysa vaka sayılarını artıran bizleriz. Sosyal mesafeye dikkat etmiyoruz. Maskesiz geziyoruz. Düğünlerde omuz omuza halay çekiyoruz. Sonra da vaka artıyor diyoruz” ifadelerini kullandı.

Vatandaşların uyarıları dikkate almaması nedeniyle vaka sayısında artış olduğuna dikkat çeken Muhtar Yiğit, “Cumhurbaşkanı, Sağlık Bakanı, Bilim Kurulu Üyeleri, Vali, Milletvekilleri, Kaymakamlar, Belediye Başkanları sürekli uyarı yapıyorlar. Cami Minarelerinden her vakit uyarı anonsları yapılıyor. Herkes uyarıyor ama nedense bu uyarılar dikkate alınmıyor. Ne yani yasaklar geri mi gelsin. Lokantalar, çay bahçeleri, AVM'ler, pastaneler, işyerleri kapansın mı? Sokağa çıkma yasağı geri mi gelsin” diye sordu.

“Devlet, ben yasak getirmek istemiyorum. Sen lütfen kurallara uy diyor. Çok basit; maskeni tak, sosyal mesafeye dikkat et, hijyene uy sağlık bul. Ne olur biraz kendi irademize önlem alalım. Felaket tellallığı yapmak içimden gelmiyor ama sonuç maalesef iyiye doğru gitmiyor” diyen Muhtar Yiğit, Devlet bütün kurumları ile bedenini taşın altına koyarken bende elimi taşın altına koymalıyım diye vatandaşları duyarlı olmaya davet etti.

Muhtar Yiğit, vaka sayılarının artması üzerine Covıd-19 salgın hastalığına daha duyarlı olunması için muhtarlık bürosuna ilginç uyarı ilanları asarak dikkat çekmek istediğine parmak basıp, dikkat çeken uyarı yazılarında şu ifadeler yer aldı: ''Ben Size Saygı Duyuyorum Maskemi Takıyorum. Lütfen Sizde Maskenizi Takınız.”, '' Ben Pozitif Vaka Adayıyım, Lütfen Mesafemizi koruyalım'', ''Pozitif Vaka Sonucu Vefat Eden Çok Sevdiğim Yakınımın Cenazesini Sadece Uzaktan Seyredebildim'', “ ' Darılmak Yok Sağlığımız İçin Bir Süreliğine Tokalaşmıyoruz''

'' Cesurlar Maske Takar'', '' Yine Okullarda Cıvıl Cıvıl Öğrenci Sesleri Gelmesi İçin Öğrencimi Koruyorum'', ''Mahallemi Seviyorum Maskemi Takıyorum'', “Komşum Benim İçin Değerlidir Sosyal Mesafemi Koruyorum'', '' Burada Var Corona Mesafe Koy Arana.''