Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Son günlerde artan koronavirüs vakalarıyla Kilis'te vatandaşlar ne maske takıyor ne de sosyal mesafe kuralına uyuyor. Kilis Valiliği tarafından taziye ve asker uğurlama törenleri yasaklanırken, vatandaşların maske ve sosyal mesafe kuralına uymamaları dikkat çekiyor.

Kentte, her geçen gün vaka sayılarında artış yaşanıyor. Salgının başladığı günden itibaren vaka sayısının 2 bini bulduğu kentte, 11 kişi hayatını kaybetti. Kilis Devlet Hastanesi ile KYK yurdunda 300 kişi koronavirüs tedavisi görüyor. Çok sayıda vatandaş evde karantinada bulunuyor.