Kaza, Malkara-Şarköy yolu üzeri Ballı Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Malkara istikametine seyreden 34 ACS 389 plakalı otomobil, virajı alamayarak, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Takla atan araç tarlaya uçarken, sürücü araçtan burnu bile kanamadan çıktı.
Bu araçtan burnu bile kanamadan çıktı
18.08.2020 - 14:13 | Son Güncelleme: 18.08.2020 - 14:13
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde virajı alamayan otomobil takla atarak tarlaya uçtu. Kaza sonrası sürücü araçtan yara almadan çıktı.
Kaynak: İHA
Etiketler : trafik kazası,kaza,
725690 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/725690.aspx
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