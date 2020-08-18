Atatürk Bulvarı Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi yakınlarında başı boş olan iki eşek trafiğe inerek sürücülere zor anlar yaşattı. Ani frenlerin tutulduğu yolda her iki eşek koşuşturup durdu. Maddi hasarlı kazaya da neden olan eşekler vatandaşlar tarafından yoldan çıkarılarak boş araziye gönderildi.
Yola çıkan eşekler kazaya neden oldu
18.08.2020 - 14:23 | Son Güncelleme: 18.08.2020 - 14:24
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Adıyaman’da, yola çıkan başı boş eşekler hem kazaya neden oldu hem de sürücülere zor anlar yaşattı.
Kaynak: İHA
Etiketler : eşek,trafik kazası,
725693 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/725693.aspx
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