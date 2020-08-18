Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Atatürk Bulvarı Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi yakınlarında başı boş olan iki eşek trafiğe inerek sürücülere zor anlar yaşattı. Ani frenlerin tutulduğu yolda her iki eşek koşuşturup durdu. Maddi hasarlı kazaya da neden olan eşekler vatandaşlar tarafından yoldan çıkarılarak boş araziye gönderildi.