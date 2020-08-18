Yenice ilçesinde yaşayan 17 yaşındaki Alper Arslan, babası ile birlikte Sarıot mevkisine ağaç kesmeye gitti. Ağaç kesildiği sırada yanındaki babası, Alper Arslan’ın yere düştüğünü gördü. Arslan’ın yerde hareketsiz halde yattığını gören babası Osman Arslan, durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verdi. Ekipler, Arslan’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Arslan’ın cesedi, jandarma olay yerine inceleme ekiplerinin çalışması sonrası Yenice Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kesilen ağacın çarptığı genç hayatını kaybetti
18.08.2020 - 17:20 | Son Güncelleme: 18.08.2020 - 17:24
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Karabük’te ormanda kesim yapan 17 yaşındaki genç, kesilen ağacın çarpması sonucu hayatını kaybetti.
Kaynak: İHA
Etiketler : orman,ağaç kesme,
725723 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/725723.aspx
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