Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Adıyaman merkezde ailesiyle beraber yaşayan 17 yaşlarındaki Zeynal Yapıcı, sahiplendiği 2 aylık cins yavru köpeğine korona virüs (Covid-19) salgınından dolayı maske takmaya başladı. Fifi ismini verdiği köpeğini maskesiz dışarıya çıkartmayan Yapıcı, vatandaşlara da sosyal mesafe, maske ve hijyen uyarısında bulundu. Yapıcı’nın kendisine taktığı maskeyi seven Fifi isimli köpek, sahibi olan Yapıcı’yla hem geziyor hem de parklardaki oyun alanlarında doyasıya eğleniyor.,



Farkındalık oluşturmak için köpeğine maske taktığını ve köpeğini maskesiz bir şekilde dışarıya çıkartmadığını vurgulayan Zeynal Yapıcı, “Farkındalık oluşturmak için köpeğime maske takıyorum ben. Her zaman maskeyle evden çıktığı andan itibaren maskeyle. Parka geliyoruz kayıyoruz, oynuyoruz. Maskesiz çıkmıyoruz dışarıya. Görenler farklı bakıyor, ilgili bakıyor. Maske şart. Mesafemizi koruyalım, evden çıktığımızda da maskesiz çıkmayalım. Farkındalık oluşturmak için bunu yapıyorum ben” diye konuştu.