Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Gaziantep’in Şehitkamil ilçesi erikçe bölgesinde bulunan Çamlıbel villarında meydana geldi. İddiaya göre, Gaziantep’in önde gelen iş adamlarından olan Ahmet Şireci’ye ait lüks villada Nepal uyruklu olduğu tespit edilen Monna Rai isimli bir kadın ölü olarak bulundu. Ölen kadının cenazesi otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumuna götürülürken, olayın intihar mı, yoksa cinayet mi olduğu yapılacakotopsinin ardından netleşecek.