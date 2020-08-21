Olay, Gaziantep’in Şehitkamil ilçesi erikçe bölgesinde bulunan Çamlıbel villarında meydana geldi. İddiaya göre, Gaziantep’in önde gelen iş adamlarından olan Ahmet Şireci’ye ait lüks villada Nepal uyruklu olduğu tespit edilen Monna Rai isimli bir kadın ölü olarak bulundu. Ölen kadının cenazesi otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumuna götürülürken, olayın intihar mı, yoksa cinayet mi olduğu yapılacakotopsinin ardından netleşecek.
Ünlü iş adamının evinde şüpheli ölüm
21.08.2020 - 18:29 | Son Güncelleme: 21.08.2020 - 18:33
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Gaziantepli ünlü iş adamı Ahmet Şireci’ye ait olduğu iddia edilen villada yabancı uyruklu bir kadın ölü olarak bulundu.
Kaynak: İHA
Etiketler : Ahmet Şireci,
726363 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/726363.aspx
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