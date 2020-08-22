Alınan bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir sebeple Mudanya ilçesi Dereköy ile Çekrice mahalleleri arasında orman yangını çıktı. Rüzgarın etkisiyle, alevler etrafa yayıldı. Yangını gören vatandaşlar durumu itfaiye ve orman ekiplerine haber verdi. Olay yerine kısa gelen ekipler itfaiye ve arasözlerle karadan, helikopterlerle de havadan yangını kontrol altına almaya çalışıyor.
Bursa’da orman yangını
22.08.2020 - 18:33 | Son Güncelleme: 22.08.2020 - 18:33
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bursa’nın Mudanya ilçesinde orman yangını çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale devam ediyor.
Etiketler : bursa,orman yangını,mudanya,
726559 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/726559.aspx
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