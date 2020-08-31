Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önündeki evlat nöbetini sürdüren baba Aydın, önceki gün durumu polise bildirmişti. Aydın’ın evinin etrafını inceleyen polis, pompalı tüfek fişeği, eldiven ve kareli bir gömlek buldu. Materyaller, incelenmek üzere emniyete götürüldü. Sedat Irmak İHA