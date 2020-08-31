HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önündeki evlat nöbetini sürdüren baba Aydın, önceki gün durumu polise bildirmişti. Aydın’ın evinin etrafını inceleyen polis, pompalı tüfek fişeği, eldiven ve kareli bir gömlek buldu. Materyaller, incelenmek üzere emniyete götürüldü. Sedat Irmak İHA
Nöbetteki babaya ‘pompalı’ gözdağı
31.08.2020 - 05:20 | Son Güncelleme: 31.08.2020 - 05:30
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Terör örgütü PKK’nın kaçırdığı Özkan Aydın’ın babası Süleyman Aydın’ın, “PKK’lıların evinin penceresi altında pusu kurduğunu haber vermesinin ardından yapılan incelemede, pompalı tüfek fişeği, eldiven ve gömlek bulundu.
Etiketler : hdp,evlat nöbeti,
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