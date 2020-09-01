Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Virüsün ortaya çıktığı ilk günden bu yana çok dikkatli olduğunu ve insanları maske takmaları konusunda uyardığını söyleyen Özkan “Ben bütün kurallara uydum ama başkalarının duyarsızlığının kurbanı oldum. Günlerce yoğun bakımda kendimi bilmeden yatmak mecburiyetinde kaldım. Bir şey olmaz dediler ama bedelini biz ve bizim gibiler ödüyor. Virüsü büyük ihtimalle iş için katıldığım bir toplantı sırasında aldım” dedi. İHA