Virüsün ortaya çıktığı ilk günden bu yana çok dikkatli olduğunu ve insanları maske takmaları konusunda uyardığını söyleyen Özkan “Ben bütün kurallara uydum ama başkalarının duyarsızlığının kurbanı oldum. Günlerce yoğun bakımda kendimi bilmeden yatmak mecburiyetinde kaldım. Bir şey olmaz dediler ama bedelini biz ve bizim gibiler ödüyor. Virüsü büyük ihtimalle iş için katıldığım bir toplantı sırasında aldım” dedi. İHA
"Başkalarının duyarsızlığının kurbanı oldum"
01.09.2020 - 03:15 | Son Güncelleme: 01.09.2020 - 03:26
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yaklaşık bir aydan bu yana koronavirüse karşı mücadele veren üç çocuk babası Alpaslan Özkan, plazma tedavisi ile hastalıktan kurtulmayı başardı.
Etiketler : mersin,korona,covid 19,
728585 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/728585.aspx
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