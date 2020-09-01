Alınan bilgiye göre, yangın, ilçeye bağlı Hopurlu Mahallesi İbrecik Obasında yaşandı. Salman Özüpak’a ait olduğu öğrenilen evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri 1 saat süren çalışmanın ardından yangını söndürdü. Yangında, 5 küçükbaş hayvanın telef olduğu öğrenilirken, yanan ev kullanılamaz hale geldi.
Yangınla ilgili soruşturma sürüyor.