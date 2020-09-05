Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgilere göre Bakırköy Sahili'nde bulunan otele dün akşam giriş yapan Fatma Dürdane Yılmaz isimli kadın müşteri odasında ölü bulundu. Sabah temizlik için odaya giren görevliler, kadının yatakta cansız bedenini gördü. Olay yerine sağlık ekipleri ve polis çağrıldı. Yapılan incelmede kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı. Kadının ölüm nedeni Adli Tıp Kurumunda yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak.