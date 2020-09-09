Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza Söke-Bağarası karayolu üzeri Arıtma Tesisi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sedat S. yönetimindeki 35 LS 620 plakalı otomobil Bağarası’ndan Söke istikametine hareket halindeydi. Karşısına bir anda sollama yapan bir başka otomobil çıkınca, sürücü Sedat S. bu araca çarpmamak için bir anda direksiyonu kırdı. Bir anda savrulan otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yol kenarındaki şarampole yuvarlandı. Ciddi maddi hasarın meydana geldiği kazayı sürücü Sedat S. yara almadan atlattı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.