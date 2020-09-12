Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Jandarma Genel Komutanlığı resmi Twitter hesabından Diyarbakır'daki operasyonla ilgili açıklama yapıldı. “Uyuşturucuyla mücadelede kararlıyız” başlığıyla yapılan açıklamada, “Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca Lice’de gerçekleştirilen narko-terör operasyonunda, 316 kilogram toz esrar, 244 kilogram kubar esrar, 95 kilogram skunk, 334 bin kök kenevir bitkisi, 270 bin kök skunk bitkisi ele geçirilerek 11 şüpheli yakalanmıştır” denildi.