Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şehitlerden Uzman Çavuş Yusuf Uyar için Eskişehir’in Sivrihisar ilçesinde babaevinde helallik alınmasının ardından mahalle mezarlığında tören düzenlendi. Şehidin babası Sabri ve annesi Hatice Uyar, kardeşleri Kahramanmaraş’ta görevli Jandarma Uzman Çavuş Beytullah Uyar, sözleşmeli er olan Özgür Uyar, eşi Pınar gözyaşlarına hâkim olamadı. Şehit eşinin naaşının başına gelen Pınar Uyar, yanındaki yarbay üniforması giyen bir yaşındaki oğlu Sabri Mete’yi işaret ederek “Bizde asker bitmez. Ağabeyi, kardeşi de asker o da asker olacak” dedi. Oğlunun naaşına sarılan anne Hatice Uyar ise “Sen şehit olmak istiyordun. Oldun oğlum” demesi yürekleri dağladı. Şehit Uyar’ın cenazesi, kılınan cenaze namazını müteakiben defnedildi. Hataylı şehit Uzman Çavuş Sezer Uçar da memleketi Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. Törende şehidin eşi Nuray, annesi Emine ve babası Hasan Uçar’ı yakınları teskin etmeye çalıştı. Şehidin babası ise “Vatan sağ olsun” diyerek hainleri güldürmedi. Şehidin iki çocuk babası olduğu öğrenildi.

Şehit Jandarma Yüzbaşı Mahmut Top’un cenazesi ise memleketi Samsun’un Havza ilçesinde düzenlene törenin ardından defnedildi.

10 günde 118 hain öldürüldü

∂ Irak ve Suriye’nin kuzeyinde yürütülen başarılı operasyonlarla terör örgütü PKK/YPG’ye ağır darbe vuruluyor. Millî Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada “Terörle mücadeleye kararlı, etkin ve güçlü bir şekilde devam eden kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak ve Suriye kuzeyinde yürüttüğü başarılı operasyonlarla son 24 saatte 21 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi. Böylece son 10 günde toplam 118 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirilmiş oldu” denildi.