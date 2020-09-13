Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bursa ve Yalova’nın Marmara Denizi’ne kıyısı olan tatil bölgelerinde öğle saatlerinde başlayan gök gürültülü sağanak yağış etkili oldu. Gemlik, Narlı, Kapaklı ile Yalova Armutlu sahil beldelerinde sabah saatlerinde başlayan rüzgar yerini yağmura bıraktı. Sabah denize girmek için gelen vatandaşlar havanın kapatması ile denizden çıktı. Yarım saat etkili olan yağış tatilcileri olumsuz etkiledi.