Bursa ve Yalova’nın Marmara Denizi’ne kıyısı olan tatil bölgelerinde öğle saatlerinde başlayan gök gürültülü sağanak yağış etkili oldu. Gemlik, Narlı, Kapaklı ile Yalova Armutlu sahil beldelerinde sabah saatlerinde başlayan rüzgar yerini yağmura bıraktı. Sabah denize girmek için gelen vatandaşlar havanın kapatması ile denizden çıktı. Yarım saat etkili olan yağış tatilcileri olumsuz etkiledi.
Marmara’da sağanak yağış etkili oldu
13.09.2020 - 14:01 | Son Güncelleme: 13.09.2020 - 14:02
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bursa ve Yalova’nın kıyı kesimlerinde öğle saatlerinde başlayan gök gürültülü sağanak yağış etkili oldu.
Kaynak: İHA
Etiketler : Marmara,
731553 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/731553.aspx
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