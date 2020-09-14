Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Genç kadın, Mumbai’de hastanede karantinaya alınırken, bebeğin hayatını riske atmamak adına sezaryenle doğum gerçekleştirildi. Sağlıklı bir erkek çocuk dünyaya getiren ve koronavirüs tedavisi evinde devam eden Mathur’un Türkiye’deki ailesi, kızlarının yanına gitmek istiyor ama pandemi sebebiyle vize ve seyahat kısıtlaması bulunduğu için Hindistan buna izin vermiyor. Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde yaşayan baba Vacit Çelik, “Kızımın durumu hala pozitif, tedavisi evde devam ediyor. Bu arada çocuğuna da bakmak zorunda. Bu da onu yoruyor. Hindistan hükümetinden ve yetkililerden isteğimiz en azından annesinin kızımızın yanında olması” ifadelerini kullandı.