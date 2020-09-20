Edinilen bilgiye göre, Cendere Köprüsü’ne pikniğe giden Yıldız ailesi araçtan indikleri sırada 3 yaşındaki çocukları Beraat Gazi Yıldız yola çıkınca H.Y yönetimindeki 31 RAG 99 plakalı otomobil çarptı.
Yaralanan çocuk ambulans ile Kahta Devlet Hastanesi acil servisine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralı daha sonra Adıyaman Eğitim Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
Otomobil çocuğa çarptı
20.09.2020 - 00:42 | Son Güncelleme: 20.09.2020 - 00:42
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Adıyaman’ın Kahta ilçesi Cendere Köprüsü yakınlarında otomobilin çarptığı çocuk yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Cendere Köprüsü’ne pikniğe giden Yıldız ailesi araçtan indikleri sırada 3 yaşındaki çocukları Beraat Gazi Yıldız yola çıkınca H.Y yönetimindeki 31 RAG 99 plakalı otomobil çarptı.
Etiketler : Adıyaman’,
733091 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/733091.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER