Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bilâl, eşi Nihan, çocukları Bade (6), Barlas (3) ve Atlas (1) ile birlikte yılın dokuz ayında “Efsane” adını verdikleri karavan ile geziyor. Her gün yeni hikâyelere yol alan Serdar Bilâl “İstanbul Çengelköy’de doğup büyüdüm. Yıllarca uğraşıp bir ev aldım. Üç gün sonra hırsız girip her şeyimizi çaldı. Ben de İstanbul’u terk etmeye karar verdim. Eşim son iki hamileliğini karavanda geçirdi. Doğuma bile onunla gitti. Şimdi hedefimiz daha büyük bir araç yapıp dünya turuna çıkmak” dedi. Üç çocuk annesi Nihan Bilâl de “Aldığımız karardan çok mutluyum. İstanbul bizimi için yaşanılacak bir yer değil. Artık evimizi sırtımızda taşıyoruz. Burada manzaranız bir günde değişiyor. Keşke daha önce yapsaymışız. Çocuklu olan biri için bence karavan daha iyi çünkü düzeniniz bozulmuyor. Biz burada beklerken bebeği doyurup uyutabiliyorum” diye konuştu.