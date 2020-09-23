Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde iki arkadaş, evlerinin arka bahçesinde çiftleşme dansı yapan iki yılan gördü. Bu anları kaydetmek isteyen arkadaşlar, cep telefonlarını çıkararak kayıt tuşuna bastı. Çiftleşme dansını bitiren yılanlar, daha sonra vatandaşlara doğru ilerledi. Yılanların kendilerine doğru ilerlediğini gören arkadaşlar, bölgeden kaçarak uzaklaştı. Tüm bu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.