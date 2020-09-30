Sarıkamış ilçesinde ormanlık alanda yiyecek bulamayan ayılar ilçe merkezine iniyor. Hemen hemen her akşam ayılarla karşılaşan vatandaşlar, zaman zaman da ilginç anlara şahitlik ediyor. Sarıkamış ilçe merkezinde duvara çıkan iki ayı vatandaşları görünce bölgeden uzaklaşmak için duvardaki tel örgüleri aşmaya çalıştı. Aylardan birisi ise tel örgüleri aşarken durarak kendisini izleyen vatandaşa elini kaldırarak adeta el salladıktan sonra gözden kayboldu. O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.
Sarıkamış’ta ayı vatandaşa el salladı
30.09.2020 - 10:35 | Son Güncelleme: 30.09.2020 - 10:34
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kars’ın Sarıkamış ilçesinde sokaklarda yiyecek arayan ayı, insanları görünce tel örgüleri aşarak uzaklaştı. Bu sırada durarak arkasına dönen ayı, elini havaya kaldırarak adeta kendisini izleyen vatandaşa el salladıktan sonra uzaklaştı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Kars,el sallayan ayı,
735526 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/735526.aspx
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