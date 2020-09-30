Olay, Gebizli Mahallesi’nde dün saat 12.35 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir apartmanda park halindeki elektrikli bisikleti gören 2 şüpheliden 1’i kapıda bekledi, diğeri ise bisikletin yanına gitti. İçeriye giren şüpheli güvenlik kamerasını fark edimce kırmızı ceketiyle başını kapatırken, diğeri de elleriyle başını kapatarak demir kapıda beklemeye başladı. İçeriye giren şüpheli, elektrikli bisikletin direksiyonunu tutarak ilk olarak etrafını kolaçan etti. Daha sonra bisikleti bulunduğu yerden çıkaran şüpheliler koşarak bölgeden uzaklaştı. Hırsızlık anı binanın güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Ceketiyle başını kapatıp, ellerini kollarını sallaya sallaya çaldılar
30.09.2020 - 17:44 | Son Güncelleme: 30.09.2020 - 17:45
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Antalya’da bir apartmanın bahçesindeki elektrikli bisikleti çalan 2 şüpheli güvenlik kamerasına yansıdı. Yaşları küçük şüphelilerden biri kamerayı fark edince ceketiyle başını kapatırken, diğeri de elleriyle yüzünü kapatarak bahçe kapısında bekledi.
Kaynak: İHA
Etiketler : hırsız,hırsızlık,
735608 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/735608.aspx
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