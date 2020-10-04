Güven’in yaptırdığı üç bloklu spor merkezi mahalledeki gençler ve çocukların uğrak yeri hâline geldi. Merkezden faydalanan yaklaşık 1.200 kişi, muay thai, jimnastik, kick boks ve fitness gibi sporları yapabiliyor. Dört senedir hizmet veren spor merkezinde çok sayıda sporcu, ulusal ve uluslararası organizasyonlarda madalya ve kupa kazandı. Spor merkezine dönüştürdüğü araziyi beş sene önce satın alarak gençlere kazandırdığını belirten Güven “Bizim gayemiz çocuklarımız kötü alışkanlıklarından kurtulsun o yola hiç başvurmasınlar. Buraya gelen birçok çocuğumuz kötü alışkanlıklarını terk etti. Sporda disiplin esastır. Gelen çocuklara maddi manevi yardım ediyoruz. İsteyen herkes burada spor yapabilir. Tek bir şartımız var, efendi olsun, vatanına, devletine, milletine ihanet etmesin” dedi.
Bağımlı gençler yerine şampiyon yetiştiriyor
04.10.2020 - 03:58 | Son Güncelleme: 04.10.2020 - 04:00
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Adana’nın Karataş ilçesinde hayırsever iş adamı Mehmet Güven, gençleri ve çocukları kötü alışkanlıklardan uzak tutabilmek için yaşadığı Yeşilköy Mahallesi’ne büyük bir spor merkezi yaptırdı.
Etiketler : spor salonu,
736420 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/736420.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER