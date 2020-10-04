Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Güven’in yaptırdığı üç bloklu spor merkezi mahalledeki gençler ve çocukların uğrak yeri hâline geldi. Merkezden faydalanan yaklaşık 1.200 kişi, muay thai, jimnastik, kick boks ve fitness gibi sporları yapabiliyor. Dört senedir hizmet veren spor merkezinde çok sayıda sporcu, ulusal ve uluslararası organizasyonlarda madalya ve kupa kazandı. Spor merkezine dönüştürdüğü araziyi beş sene önce satın alarak gençlere kazandırdığını belirten Güven “Bizim gayemiz çocuklarımız kötü alışkanlıklarından kurtulsun o yola hiç başvurmasınlar. Buraya gelen birçok çocuğumuz kötü alışkanlıklarını terk etti. Sporda disiplin esastır. Gelen çocuklara maddi manevi yardım ediyoruz. İsteyen herkes burada spor yapabilir. Tek bir şartımız var, efendi olsun, vatanına, devletine, milletine ihanet etmesin” dedi.