Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yangın, Işıklar Mahallesi’nde saat 16.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki katlı ahşap evin yer ocağında yakılan ateşten çıkan kıvılcımlar eve sıçradı. Bir anda bütün evi saran dumanlar sonrası itfaiye ekiplerine haber verildi. Mahalle sakinleri de yangınlara müdahale ederek söndürmeye çalıştı. Olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri tüm evi saran alevlere müdahale etti. Uzun uğraşlar sonucunda yangın söndürüldü.

“Ziynet eşyalarını kurtarmak isterken ağır şekilde yaralandı”

İddiaya göre, yangın sırasında evde bulunan Hüseyin K. alevlerin arasına girerek ziynet eşyalarını kurtarmak isterken vücudunda ağır şekilde yanıklar oluştu. Alevlerden etkilenen Hüseyin K.’nın eşi Zülfiye K.’ ve alevlere müdahale eden Cevdet V. de yaralandı. Yangından etkilenen üç kişi ambulanslarla Karacasu Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, vücudunda ağır şekilde yanıklar oluşan Hüseyin K.’nın ise İzmir’e sevk edildiği öğrenildi. İtfaiye ekipleri evde soğutma çalışmalarına devam ediyor.

Yangınla ilgili soruşturma devam ediyor.