Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, Erdoğmuş köyünde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, ormanlık alanda kışlık odun kesimi yapan Hüseyin Bilgili 43 FA 542 plakalı traktörü ile seyir halinde iken yolun eğimli olmasından dolayı traktörün hızlanması sebebiyle, traktörden düştü. Traktörün Hüseyin Bilgili'nin üzerinden geçmesi sonrası şahıs olay yerinde hayatını kaybetti . Eşinin haber vermesi üzerine kaza mahalline sağlık ve jandarma ekipler sevk edildi. Hüseyin Bilgili’nin cesedi sağlık ekipleri tarafından Gediz Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.