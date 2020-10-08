Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Neşra Durmaz ANKARA

Eylülde 23 sağlık çalışanına şiddet uygulandı. Bunların 9’unu bizzat hasta, 14’ünü ise hasta yakınları gerçekleştirdi. Olaylara toplam 191 kişi karıştı. 131’i hakkında hiçbir işlem yapılmazken 40’ı ifadeleri alınıp bırakıldı, 20’si tutuklandı. Raporu değerlendiren Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş, şöyle konuştu: Maalesef şiddetin önüne geçilemiyor. Bu işi çözmek lazım. Yasalar şiddeti tam manasıyla ortadan kaldırmaz. Şiddete başvuran kişiler toplumdan da dışlanarak cezalandırılmalı. Başta kamu olmak üzere herkese bu hususta büyük sorumluluk ve görevler düşmektedir.