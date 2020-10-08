Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgilere göre, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından göçmen kaçakçılığının engellenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında Gebze ilçesinde drone destekli denetim yapıldı. Araçlar polis ekipleri tarafından tek tek durdurulup köpeklerle arandı. Gerçekleştirilen denetimlerde bir araçtaki 4 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenleri aracında taşıyan 1 kişi polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahsın emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiği öğrenildi.