Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar başkanlığında toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulu üyeleri gündemdeki konuları görüşerek, yeni karantina kararları aldı. İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla Alitaşı, Altınşehir, Bahçelievler, Cumhuriyet, Fatih, Esentepe, İmamağa, Kapcami, Karapınar, Kayalık, Malazgirt, Mara, Musalla, Sıratut, Siteler, Sümerevler, Turgut Reis, Varlık, Yenimahalle, Yavuz Selim, Yeşilyurt mahalleleriyle Ağcin, Gümüşkaya ile Uğurca Köyünde Covid-19 test sonucu pozitif çıkan yada temaslı olduğu belirlenen kişilerin bulunduğu 97 adreste karantina işlemi başlatıldı.
Bir günde 97 adrese karantina
09.10.2020 - 14:51 | Son Güncelleme: 09.10.2020 - 14:54
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Adıyaman’da İl Hıfzıssıhha Kurulu toplantısında koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında bir günde 97 adresin karantinaya alınması kararlaştırıldı.
Kaynak: İHA
Etiketler : karantina,
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