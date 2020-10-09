Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, dün saat 14.00 sıralarında Karaçayır mahallesi Hitit sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde iki esnaf arasında araçlarını park etme sorunu sebebiyle tartışma çıktı. Yaşanan tartışmanın ardından ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri ile park tartışmasına karışan İlhan Caba ve Ayla Caba arasında sözlü tartışma başladı. Tartışmanın şiddetlenmesi üzerine ekipler tarafından gözaltına alınmak istenen İlhan Caba, olaya müdahale eden bir polisin parmağını kırdı. Bekçi ve polisler tarafından etkisiz hale getirilen Caba, polis aracına bindirilerek ifadesi alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs “Görevli memura mukavemet ve yaralama” suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.