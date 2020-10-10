Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sadakataşı, Beyrut’ta yaşanan patlama sonrası ülkede en çok etkilenen kesim olan mültecilere yardım ulaştırmayı sürdürüyor. Dernek, Suriyeli ve Filistinli mültecilerin kaldığı kamplara gıda kolisi, hijyen paketi, sebze, un ve kıyafet yardımları ulaştırdı.

Lübnan’da yaşanan siyasal sorunlar ve ekonomik krize koronavirüs salgınının eklenmesi ardından Beyrut limanında yaşanan patlama ile ülke sosyal olarak zor günler geçiriyor. Sadakataşı Derneği başlattığı yardım kampanyası ile ülke genelinde acil yardımlarını sürdürüyor.

Sadakataşı Başkan Yardımcısı Cevdet Hasbal ve beraberindeki ekip patlamanın yaşandığı Lübnan’da acil yardımları organize ediyor. Ülkede yaşanan ekonomik kriz sonrası meydana gelen patlamanın ardından Sadakataşı tüm ülkeye yardım ulaştırıyor.

2 milyona yakın mülteci

Yaklaşık 2 milyon Filistinli ve Suriyeli mülteci Lübnan’da yaşamaktadır. Lübnan devletinin izlemiş olduğu politika sonucu resmi olarak mülteci statüsüne dahi sahip değildirler. Ülkenin politikaları sonucu mülteciler her iş alanında çalışamamaktadır. Ayrıca sağlık ve kamu hizmetlerinden mülteciler muaf tutulmuştur. Eğitim, alt yapı, sendikalaşma, örgütlenme, iş yeri açma, çalışma izni alma, barınma gibi konularda mülteciler birçok sorun yaşamaktadır.

1948 yılında yaşanan Nakbe nedeniyle göç eden Filistinli sayısı 130 bin civarındayken, Lübnan’da şu anda yaklaşık 500 bin Filistinli mülteci yaşamaktadır. Filistinli mülteciler ülkede var olan 12 mülteci kampında yaşamlarını sürdürüyor. Vatandaşlık hakkı ve oturma izni bulunmayan Filistinlilerin 70 iş kolunda çalışması yasaklanmıştır. Daha sonra bu sayı uluslararası kuruluşların baskısıyla 39’a düşürülmüştür. Filistinliler, nasıl bir eğitim geçmişine sahip oldukları fark etmeksizin, düşük gelirli ve çoğunlukla gayri resmi işlerde çalışmaktadır. Özellikle 2011 sonrasında 1,5 milyon civarında Suriyeli mültecinin bölgeye gelmesiyle Filistinlilerin yaşam koşulları daha da ağırlaşmıştır. Filistinli mülteciler arasında işsizlik oranı %56’ya çıkarken yoksulluk oranı %65’i bulmuştur.

Filistinli mülteciler ayrıca kamunun sağlık hizmetlerinden faydalanamadıkları için uluslararası sivil toplum örgütlerinin yardımlarına muhtaç durumdadır. Fakat aşırı kalabalık alanlar, hijyenik koşulların tesis edilememesi, altyapı yetersizliği, gıda ve temiz içme suyuna erişimin olmaması gibi sebeplerle Filistinliler arasında ciddi sağlık problemleri yaşanmaktadır.

Suriye’de iç savaşın başlamasıyla yaşanan göç dalgalarının en çok uğradığı nokta Türkiye’den sonra Lübnan olmuştur. Ülkede 1,5 milyon civarında Suriyeli mülteci yaşamaktadır. Lübnan 1951 yılında hazırlanan Mültecilerin Hukuki Durumuna İlişkin Uluslararası Sözleşme’ye taraf değildir ve ülkeye göç eden Suriyelileri resmi olarak “yerinden edilmiş kişiler” olarak tanımlamaktadır. Ülke 1950’lerden itibaren tecrübe ettiği Filistinli mülteci sorunu nedeniyle Suriye’den gelenlerin kalıcı olmasının önüne geçmeye çalışmıştır. Suriyeli mültecilerin kalıcı yerleşiminin önlenmesi Lübnan’ın mülteci politikasının temelini oluşturmaktadır.

500 aileye yardım

Bölgede bulunan Sadakataşı acil yardım ekibi Filistinli mültecilerin yaşadığı Beyrut Burj El Barajne, Trablus, Nahrul Barid, Beddavi, Beka, Arsal ve Ketermaye bölgesindeki mülteci kamplarında yaşayan 700 aileye gıda kolisi, hijyen kolisi ve 25 kilo un dağıtımı gerçekleştirdi. Ayrıca 500 kişiye sıcak yemek dağıtımı yapıldı.

Neler yapıldı?

Lübnan’da bulunan Sadakataşı yardım ekipleri Lübnan’da sıcak yemek, içme suyu, gıda kumanyası, hijyen kolisi, un ve ekmek dağıtımları gerçekleştirdi. Dernek patlama sonrasında ülke genelinde yapmış olduğu yardımlar kapsamında yaklaşık 60 kişiye yardım ulaştırdı.

Lübnan’a destek olmak için

Sadakataşı Derneği, “Lübnan’ı Yalnız Bırakma” çağrısıyla başlatmış olduğu yardım kampanyası ile Lübnan’a yardım ulaştırmaya devam ediyor.

Siz de Sadakataşı'nın başlatmış olduğu yardım çağrısına destek olmak için LÜBNAN yazıp 2989’a SMS göndererek 10 TL destekte bulunabilir. Banka hesap numaralarına www.sadakatasi.org.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Detaylı bilgi için 0216 614 04 61 numaralı telefona ulaşabilirsiniz.