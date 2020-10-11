Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Gebze ilçesi Mevlana Mahallesi 885. Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sokak üzerinde bulunan tek katlı gecekonduda yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangını gören vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevleri kontrol altına alarak söndürdü. Yangında gecekondu kullanılamaz hale gelirken, ekipler yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme başlattı.