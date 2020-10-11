Bursa'da bir sitenin bahçesinde gelin alma sırasında çekilen görüntüler sosyal medyada yayılarak kısa sürede tepki topladı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri gelin ve damat tarafına 3 bin 250'şer lira cezai işlem uyguladı. Sonrasında gelin alma töreni yazılan cezayla birlikte son buldu.