Bursa'da bir sitenin bahçesinde gelin alma sırasında çekilen görüntüler sosyal medyada yayılarak kısa sürede tepki topladı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri gelin ve damat tarafına 3 bin 250'şer lira cezai işlem uyguladı. Sonrasında gelin alma töreni yazılan cezayla birlikte son buldu.
Bursa'da korona halayına ceza
11.10.2020 - 09:25 | Son Güncelleme: 11.10.2020 - 09:26
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bursa'da gelin alma sırasında sitenin bahçesinde halay çeken gelin ve damat tarafına 3 bin 250'şer lira ceza kesildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Bursa,korona halayı,
738055 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/738055.aspx
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