Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Diyarbakır'da dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan Coşkun ailesinin de evlat hasreti son buldu.

Erzurum'dan 15 Eylül 2019'da Diyarbakır'a gelerek, HDP il binası önünde oturma eylemine katılan Coşkun ailesinin, 6 yıl önce 19 yaşında Muğla'da üniversitede okurken dağa götürüldüğünü belirttikleri oğulları İbrahim, İçişleri Bakanlığı koordinesinde güvenlik güçlerince yürütülen ikna çalışması sonucu, dün Şırnak'ın Silopi ilçesi yakınlarındaki Habur Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim oldu.

Müjdeli haberi alarak Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesine gelen anne Safiye ile baba Mehmet Emin Coşkun, 6 yıllık hasretin ardından oğulları İbrahim'e sarıldı, gözyaşı döktü.

Sevinçlerini Diyarbakır anneleri ile paylaştılar

Evlatları İbrahim'e kavuşan Mehmet Emin ile eşi Safiye Coşkun, daha sonra mutluluklarını paylaşmak için Diyarbakır annelerinin bulunduğu HDP il binası önüne geldi.

Alkışlar ve zılgıtlar eşliğinde karşılanan Coşkun çifti, eylemi sürdüren ailelere, en yakın zamanda çocuklarına kavuşmaları temennisinde bulundu.

Mutluluğunu gazetecilerle de paylaşan anne Coşkun, "Çok sevinçliyim. Allah bu sevinci herkese versin. Diğer annelere de beklediklerini versin. Umudumu hiç tüketmedim. Onu görünce kalbim duracak gibi oldu, başım döndü." dedi.

Baba Coşkun da yeniden dünyaya gelmiş gibi mutlu olduğunu dile getirerek, 6 yıl boyunca yaşadıkları evlat hasretine değindi.

"Çok zorluk çektik. Bunu ancak yaşayan bilir. Allah, devletten, milletten, askerden, polisten, gazetecilerden, yani emeği geçen herkesten razı olsun. Sonuçta kavuştuk." diyen Coşkun, çok mutlu olduğunu ifade etti.

Coşkun, "Hastaydım, onu duyunca ayağa kalktım. Allah bu işi (oturma eylemi) başlatandan bin defa razı olsun. Cumhurbaşkanımızdan, Süleyman Soylu'dan Allah razı olsun. Devlet var oldukça kimse mağdur olmayacak." diye konuştu.

19 aile evladına kavuşmuş oldu

Coşkun ailesinin de oğulları İbrahim'e kavuşmasıyla uğruna oturma eylemi yaptıkları çocuklarını terörün pençesinden kurtaran aile sayısı 19'a yükseldi.

Anne Hacire Akar'ın 24 Ağustos 2019'da oğlu Mehmet'e kavuşmasının ardından Hatice Ceylan oğlu Cafer'e, Hüsniye Kaya kızı Mekiye'ye, babaanne Halime Kadran torunu İbrahim Halil Kadran'a, baba Metin Açan oğlu H. Açan'a, baba Nizamettin ve anne Aslıhan Eşrefoğlu oğulları Hüseyin'e, anne Gevriye Ayhan kızı Pelda'ya, baba Melik ve anne Melek Aslan oğlu Volkan'a, anne Muhteber Birlik oğlu Veysi'ye, anne Cahide Alkan oğlu Mehmet Emin'e, anne Şahize Altınkaynak kızı Halise'ye, engelli baba Cemal Ertaş oğlu Ramazan'a, anne Naime Dalmış kızı Tekoşin'e, teslim olan Haşim Açar tedavisinin sürdüğü hastanede babasına, anne Sever Fidan oğlu Tayfur'a, anne Gülşen Çetin oğlu Erdal'a, anne Meryem ve baba Fahrettin Akkuş da evlatları Erkan'a, anne Perihan ve baba Fettah Kaya oğulları Cuma'ya sarılıp, sevinç gözyaşı dökmüştü.