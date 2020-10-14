Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İlçeye bağlı Bozhüyük Mahallesi'nde öğle namazı sonrası camiden yapılan anons ile mahalle sakinleri geniş bir arazide toplandı. Vatandaşlar yaşanan kuraklık, ekilen tohumların çimlenmemesi ve yağmura olan ihtiyaç sebebiyle köyün en yüksek tepesine çıkarak topluca dua etti. Mahalle cami imam hatibinin yaptığı duaya amin diyen vatandaşlar, yağmurun yağması için ellerini semaya açtı. Bölgede yaklaşık 5 aydır yağmurun yağmadığı bildirildi.

Binlerce arazinin kuraklık yüzünden ekilemediğini ifade eden mahalle sakinleri, arazilerin olduğu alana gölet yapılması için yetkililerden de yardım istedi. Bozhüyük Mahallesi Muhtarı Mevlüt Karslı, “Suyumuzun bolluğu ile bilinen bir memleket ama biz köyümüzde susuzluk sorunu yaşıyoruz. Binlerce dönüm arazimizi ekemedik susuzluktan dolayı. Köyümüzde yağmur duasına çıktık, devletimizin yetkililerinden köyümüzün su sorununa bir çözüm bulmalarını istiyoruz” diye konuştu.