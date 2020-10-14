Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, saat 08.00 sıralarında Okurcalar Mahallesi D-400 karayolunda eski belediye kavşağında meydana geldi. İlçe merkezi yönünden gelen Mustafa Şensoy’un (51) kullandığı motosiklet, Mahmut M. idaresindeki hafif ticari araç ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yola savrulurken, kontrolden çıkan araç ise refüje çarparak durabildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde motosiklet sürücüsü Şensoy’un hayatının kaybettiğini belirledi. Şensoy’un cansız bedeni savcılık ve jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından Alanya Belediyesi Morguna kaldırıldı. Kaza sonrası sürücü Mahmut M. jandarma tarafından gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.