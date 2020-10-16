Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, saat 05.30 sıralarında Kırıkkale-Samsun D-200 karayolu üzerindeki Büyükmahmutlar köyü üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hasan H. idaresindeki hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu alt geçit üzerinde bulunan demir korkuluğa saplanarak devrildi. Çarpmanın etkisiyle aracın hurdaya döndüğü kazada, 1 kişi hayatını kaybederken 2 kişide ağır yaralandı.

Olay yerine 112 Acil Servis, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sürücü Hasan H. (52) ile yolcu İsmail S. (33) itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılarak ambulansla Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırıldı. Araçta sıkışarak hayatını kaybeden Abdulkadir Sayim ise hastane morguna götürüldü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.