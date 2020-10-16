Tekirdağ’ın Süleymanpaşa İlçesinde İl Emniyet Müdürlüğü Ekiplerince düzensiz göçmenlere yönelik yapılan çalışmalarda TOKİ uygulama noktasında bir araç durduruldu. Araçta yapılan kontrolde sürücülüğünü E.S. isimli şahsın yaptığı marka araç içerisinde 4 Mısır, 11 Suriye uyruklu olmak üzere toplam 15 düzensiz göçmen yakalandı. Konu ile ilgili araç sürücüsü gözaltına alınarak, soruşturma işlemlerine başlandı.
Beş kişilik araçtan 15 göçmen çıktı
16.10.2020 - 11:05 | Son Güncelleme: 16.10.2020 - 11:08
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Tekirdağ’da polis ekiplerince yapılan çalışmalarda, durdurulan 5 kişilik araçtan 15 düzensiz göçmen çıktı. Araç sürücüsü gözaltına alındı.
Kaynak: İHA
Etiketler : tekirdağ,süleymanpaşa,kaçak göçmen,
739328 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/739328.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER