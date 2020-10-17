Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’yi mart ayından bu yana etkisi altına alan koronavirüs salgını, günlük dil kullanımına yeni sözcükler ekledi. İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Meslek Yüksekokulu Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik Programı Öğretim Görevlisi Dr. Filiz Mergen danışmanlığında Covid-19'un dile etkisi incelendi. Mergen “yeni normal”, “sosyal mesafe”, “kontrollü sosyal hayat”, “temaslı hasta”, “uzaktan eğitim” ve “sürü bağışıklığı” gibi ifadelerin hayatımıza giren yeni sözcükler olduğunu, özellikle tıp alanında sık kullanılan yabancı kökenli sözcüklerin günlük hayatın bir parçası hâline geldiğini söyledi. Mergen "Hijyen, izolasyon, karantina, online, dijital, dezenfekte etmek, dezenfektan, ventilasyon, pandemi, filyasyon, asemptomatik, entübasyon, pik, pnömoni gibi çoğumuzun ilk kez duyduğu sözcükler var. Türkçe karşılıkları yerine böyle kullanılması dilimizin yozlaşması açısından endişe verici. Salgınla dilin üretken özelliği hakkında farkındalığımız arttı" dedi.

İşte o sözcükler

Bu yeni kavramlar ve tamlamalar ise şöyle sıralandı: Balkon konseri, arabada konser, normalleşme, yeni normal, normalleşme takvimi, sosyal mesafe, kontrollü sosyal hayat, zoom toplantısı, temaslı hasta, temassız ödeme, sürü bağışıklığı, kısa ya da evden çalışma ve uzaktan eğitim, ‘maske’ ve ‘mesafe’, 'evde kal', 'sağlıkla kal', 'maske tak', 'hayat eve sığar'.