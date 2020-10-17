Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Neşra Durmaz ANKARA

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, son günlerde İstanbul ve Ankara’da yaşanan vaka sayılarındaki değişikliğin nedenlerini açıkladı. Vaka sayılarındaki düşüşte “temaslı takibi” ve “izolasyon”un önemine işaret eden Doç. Dr. Kayıpmaz “Salgının ilk döneminde vakaların yarıdan fazlası İstanbul’daydı. Yeni normalleşme ve iller arası geçişin açılmasıyla İstanbul’dan Anadolu’ya tatil, çalışma, memleket ziyareti vb. nedenlerle insan hareketliliği yaşandı. Yaz bitince dönüşler başladı. Eylül başında İstanbul için bir artış bekliyorduk. Özellikle Anadolu’dan dönenlerin çok dikkatli olması gerektiğini belirtmiştik. İstanbul’da artan hareketliliğin neticesi olarak, vakalar da %50 arttı” dedi.

ZİRVEYİ EYLÜLDE GÖRDÜ

Başkentte son bir ayda vakalardaki %60 azalmayı da değerlendiren Kayıpmaz “Ankara, memur kenti. Dolayısıyla kısa süreli tatillerden dönüşler, daha erken dönemde oldu. Salgının yayılmasında düğün nişan, cenaze taziye, asker uğurlamalar rol oynadı. Bu nedenle Ankara’da zirveyi, eylül içinde gördü. Temaslı takibi, izolasyon, esnek mesai, uzaktan çalışma ve tedbirlere uyumdaki artışla, vaka sayıları da önemli ölçüde düştü. Son birkaç günde %4-5’lik bir artış olsa da bu, henüz hastanedeki yatış oranlarına yansımadı” diye konuştu.

KIŞ AYLARINA DİKKAT!

Tedbirlerin terkiyle virüsün yeniden canlanabileceği uyarısı yapan Kayıpmaz, şunları kaydetti: Bireysel olarak maskeye, fiziksel mesafeye, temizliğe ve sosyal ortamlarda kalabalıktan kaçınmaya dikkat edildiğinde, vaka sayılarının kontrol altında gitmesi mümkün olacaktır. Havaların soğumasıyla insanlar daha çok kapalı mekânlarda vakit geçirmeye başlayacak. Evler iyi havalandırılmadığı ya da kalabalık etkinlikler düzenlendiğinde, salgının yayılımı önemli bir tehlike olarak karşımıza çıkacaktır.