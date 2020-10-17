Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza; 22.00 sıralarında meydana geldi. Alınan bilgilere göre; Düzce’den Beyköy beldesi istikametine gitmekte olan Ali A.’nın kullandığı 81 AAU 092 plakalı motosiklet, evine gitmek için sola dönüş yapan Ebrar K.’nın kullandığı 81 FP 072 plakalı opel marka otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle hurdaya dönen motosikletten savrulan sürücüsü yaralandı. Yaralı motosiklet sürücüsüne sağlık ekiplerinin kaza yerinde ilk müdahalesini yaptı. Daha sonra yaralı motosiklet sürücüsü ambulans ileAtatürk Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili olarak inceleme başlatıldı.