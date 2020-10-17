Kaza, Manavgat-Alanya D-400 Karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki Bayram A.’nın kullandığı ticari taksi, aynı istikamette gitmekte olan Hasan Ayar’ın kullandığı plakasız motosikletle çarpıştı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Hasan Ayar ve motosiklette yolcu olarak bulunan Abdil Yılmaz 112 sağlık ekibi tarafından olay yerinde yapılan müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Manavgat Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan yaralılardan Abdil Yılmaz’ın hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.
Manavgat’ta ticari taksiyle motosiklet çarpıştı: 2 yaralı
17.10.2020 - 15:25 | Son Güncelleme: 17.10.2020 - 15:27
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Antalya’nın Manavgat ilçesinde ticari taksiyle motosikletin karıştığı trafik kazasında biri ağır 2 kişi yaralandı.
Kaynak: İHA
Etiketler : antalya,manavgat,trafik kazası,
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