Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, 17.15 sıralarında Kepez ilçesine bağlı Habipler Mahallesi'ndeki tek evde meydana geldi.

İddiaya göre, baba Y.K. (18), birlikte yaşadığı anne M.G. (16) ve 2 aylık bebekleri evdeyken tüfeğini temizlemeye başladı.

Ateş alan tüfekten çıkan saçmalar, 2 aylık bebeğin başına isabet etti.

Olay yerine sağlık ekibi ve çok sayıda polis sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede bebeğin hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay sonrası ailenin yakınları sinir krizi geçirirken, baba Y.K. gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.