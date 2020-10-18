İlçeye bağlı Sücüllü köyünde, Covid-19 vakaları tespit edildi. İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla köyde 14 gün süreyle karantina uygulanmasına karar verildi. Karantinaya alınan köyde jandarma ekipleri önlem aldı, köyün giriş ve çıkışı kapatıldı.