İlçeye bağlı Sücüllü köyünde, Covid-19 vakaları tespit edildi. İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla köyde 14 gün süreyle karantina uygulanmasına karar verildi. Karantinaya alınan köyde jandarma ekipleri önlem aldı, köyün giriş ve çıkışı kapatıldı.
Isparta'da bir köy karantinaya alındı
18.10.2020 - 17:11 | Son Güncelleme: 18.10.2020 - 17:14
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Isparta'nın Yalvaç ilçesinde yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında bir köy karantinaya alındı.
Kaynak: AA
Etiketler : ısparta,yalvaç,koronavirüs,
739896 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/739896.aspx
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