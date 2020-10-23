Edinilen bilgilere göre, Ankara’dan Çorum istikametine seyir halinde olan ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil Narlık mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Bariyerlere çarpan otomobil takla atarak yol kenarında bulunan tarlaya devrildi. Kazayı sürücü şans eseri burnu dahi kanamadan kazayı atlatırken kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
Otomobil takla attı, sürücünün burnu dahi kanamadı
23.10.2020 - 14:18 | Son Güncelleme: 23.10.2020 - 14:21
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Çorum’un Sungurlu ilçesinde kontrolden çıkan otomobil takla atarak yol kenarındaki tarlaya devrildi. Sürücü kazayı yara almadan atlattı.
Kaynak: İHA
Etiketler : çorum,sungurlu,trafik kazası,
741142 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/741142.aspx
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