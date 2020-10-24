Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, saat saat 21.00 sıralarında Esenyurt Güzelyurt Mahallesi’nde yaşandı. 5 katlı bir binanın çatı katında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Çatı katı alev alev yandı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Yangın Esenyut’un diğer mahallelerinden de görüldü.