Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesindeki 19 Mayıs Lisesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, elektronik ortamda yapılacak olan E sınıfı ehliyet için motorlu taşıt sınavına 4 ayrı kişi yerine girmeye çalışan ve akraba olan S.Y.(32), M.Z.Y.(19), Z.Y.(20) ve H.Y.(34) sınav bina sorumlusunun tespiti sonucu yakayı ele verdi. Daha önce de yine aynı şekilde sınavlara girdikleri ortaya çıkan 4 kişi, polis tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili araştırma başlatıldı.