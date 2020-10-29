Emirdağ Kaymakamlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun, Kovid-19 salgınını önlemek ve vatandaşları salgından korumak için kentteki 10 binada karantina uygulanmasına karar verdiği belirtildi. İlgili adreslerin paylaşıldığı açıklamada, karantina tedbirlerine uymayanlar hakkında adli ve idari cezai işlem uygulanacağı bildirildi.
Afyonkarahisar'da 10 bina karantinaya alındı
29.10.2020 - 16:48 | Son Güncelleme: 29.10.2020 - 16:50
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 10 binada karantina uygulaması başlatıldı.
Kaynak: AA
Etiketler : afyonkarahisar,karantina,covid-19,
742620 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/742620.aspx
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