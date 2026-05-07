Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh İkrime Sabri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İslam ülkeleri arasındaki ilişkileri güçlendirme çabalarını takdir etti. Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun'un Türkiye'ye yaptığı ziyareti de öven Sabri, Türkiye ile Cezayir'in Filistin meselesini desteklemede iki temel direk olduğunu dile getirdi.

Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh İkrime Sabri, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun'un Türkiye ziyareti esnasında yaptığı açıklamada, İslam ülkeleri arasındaki yakınlaşmanın memnuniyet verici olduğunu belirtti.

Aynı zamanda Kudüs Yüksek İslam Heyeti Başkanı olan Sabri, İslam dünyasında son dönemde artan diplomatik temasların birlik ve dayanışma açısından önemli bir adım olduğunu ifade etti. Sabri, bu gelişmelerin gelecekte daha güçlü bir İslam birliğinin oluşmasına katkı sağlayabileceğini kaydetti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A ÖVGÜ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İslam ülkeleri arasındaki ilişkileri güçlendirmek adına yoğun çaba gösterdiğini dile getiren Sabri, Erdoğan’ın bağımsızlık, dayanışma ve refah odaklı yaklaşımını övdü.

İslam ülkeleri liderleri arasında gerçekleşen karşılıklı ziyaretlerin önemine dikkat çeken Sabri, bu görüşmelerde Mescid-i Aksa ve Filistin meselesinin gündemde tutulmasının büyük önem taşıdığını vurguladı.

Abdulmecid Tebbun'un Türkiye ziyaretini de değerlendiren Sabri, Türkiye ile Cezayir'in Filistin davasına destek konusunda önemli iki ülke olduğunu söyledi.

Tebbun, resmi ziyaret kapsamında dün Ankara'ya gelmiş, bugün de Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmüştü.

